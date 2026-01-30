Infermiera derubata in ospedale un’intera famiglia fa spese con le sue carte di credito

Un’ infermiera di un ospedale di Galatina è stata derubata durante il suo turno di lavoro. I ladri le hanno portato via soldi e oggetti di valore, lasciandola con il morale sotto ai piedi. Nel frattempo, un’intera famiglia ha approfittato della confusione per usare le carte di credito rubate, facendo spese ingenti con i soldi della vittima. La polizia sta indagando per capire chi siano i responsabili di questo gesto brutale.

Padre, madre e figlio incastrati dalle telecamere dei negozi dopo indagini della polizia. La borsa della vittima sparita dal reparto di Pediatria di Galatina. Poi, scoperti gli ammanchi sul conto GALATINA – Un furto particolarmente detestabile, consumato tra le mura di un ospedale ai danni di chi lavora per la salute dei più piccoli, si è concluso con la denuncia di un intero nucleo familiare. È stato contestato il reato di ricettazione, ovviamente, e non di furto, perché non è stato provato che questo sia stato commesso da loro. Tant’è. Le carte, sicuramente, erano finite nelle loro mani. I fatti risalgono allo scorso 18 dicembre.🔗 Leggi su Lecceprima.it Approfondimenti su Galatina Infermiera Derubata mentre fa shopping al Centro di Arese: usano le sue carte per cercare di prelevare Ruba portafogli ai clienti nei negozi e fa shopping con le carte di credito: arrestata La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Galatina Infermiera Infermiera derubata in ospedale, un’intera famiglia fa spese con le sue carte di creditoPadre, madre e figlio incastrati dalle telecamere dei negozi dopo indagini della polizia. La borsa della vittima sparita dal reparto di Pediatria di Galatina. Poi, scoperti gli ammanchi sul conto ... lecceprima.it Lecce, furto e uso indebito di carte di credito: denunciata famiglia a GalatinaTre persone denunciate per ricettazione e utilizzo indebito di carte di pagamento dopo il furto del portafogli di un’infermiera in servizio a Galatina. trmtv.it Ti hanno ferita. Ti hanno derubata. Ti hanno calunniata. Ti hanno svergognata. Ti hanno sfregiata, coperta di immondizia, vilipesa, oltraggiata. Ti hanno affogata, bombardata, depredata, affamata. Ti hanno violata nel corpo e nella storia, nel nome e nella mem - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.