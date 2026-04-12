Derby Ternana - Perugia 0-0 | la diretta della partita

Nel match tra Ternana e Perugia, terminato con il risultato di 0-0, ci sono stati alcuni momenti di rilievo. Al 33' Montevago ha tentato un tiro di sinistro dal limite dell'area, che ha sfiorato il palo. Poco prima, al 27', l'arbitro ha assegnato un rosso diretto a Calapai, ma successivamente si è verificato un errore di valutazione. La partita si è svolta senza ulteriori reti o eventi significativi.

33' Montevago scocca un tracciante di sinistro dal limite che sfiora il palo27' grosso brivido al Liberati: era stato estratto il rosso diretto all'indirizzo di Calapai ma l'arbitro si è sbagliato. Fortunatamente il terzino è stato “solo” ammonito23' Kerrigan prova ad imbucare in area Dubickas.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Derby Ternana - Perugia: la diretta della partitaDopo tanto parlare, quasi esclusivamente fuori dal rettangolo di gioco, è arrivato il momento più atteso, quello di giocare. Leggi anche: Ternana-Perugia, segui la DIRETTA del derby dell’Umbria Perugia - Ternana 1-2 | Gli Highlights | 17ª giornata di Serie C Sky Wifi 2025/2026