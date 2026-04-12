Derby Ternana - Perugia | la diretta della partita

Alle porte di un derby tra due squadre di calcio, si attende finalmente il fischio d’inizio dopo settimane di discussioni e anticipazioni. La partita tra Ternana e Perugia si svolge in un contesto di grande attesa, con tifosi e stampa pronti a seguire ogni momento. Le squadre scendono in campo, mentre le forze in campo si preparano a disputare i 90 minuti di gioco.

Dopo tanto parlare, quasi esclusivamente fuori dal rettangolo di gioco, è arrivato il momento più atteso, quello di giocare.Va in scena oggi nell'inedito orario delle 12:30 il Derby dell'Umbria che vedrà affrontarsi al Liberati la Ternana ed il Perugia.Diametralmente opposti gli obbiettivi: i.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Ternana-Perugia, segui la DIRETTA del derby dell’Umbria Derby Ternana - Perugia, le probabili formazioni e dove seguire la sfida in direttaSi parla da giorni di derby surreale, e non potrebbe essere altrimenti visto ciò che sta accadendo all'esterno del rettangolo verde, ma domani sarà... La Ternana vince il derby con ilPerugia, a fine partita é Ferrero show