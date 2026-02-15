Sanremo Basket trasferta amara | Genova vince 60-44 Stanchezza e fisicità avversaria decisiva per il Bvc

Il Sanremo Basket ha perso contro l’Auxilium Genova, una sconfitta che nasce dalla fatica e dalla forza fisica degli avversari. La squadra di Sanremo ha affrontato una trasferta difficile, arrivando a perdere di 16 punti. La partita si è giocata in una palestra molto calda, dove i padroni di casa hanno dominato il campo fin dai primi minuti. La stanchezza si è fatta sentire sui giocatori di Sanremo, che hanno faticato a mantenere il ritmo e a contrastare le azioni rapide degli avversari.

Sanremo Basket, la trasferta si fa pesante: sconfitta contro l'Auxilium Genova. Il Bvc Sanremo E.On è stato sconfitto dall'Auxilium Genova in trasferta per 60-44, nella quinta giornata di ritorno della Divisione Regionale 1. La partita, giocata oggi, 15 febbraio 2026, ha visto i liguri cedere nonostante un buon inizio e un vantaggio di un punto all'intervallo, evidenziando le difficoltà legate alla stanchezza e alla fisicità degli avversari. Primo tempo equilibrato, svolta nella ripresa. L'Auxilium Genova ha chiuso il primo quarto in vantaggio per 13-12, in una frazione caratterizzata da un gioco equilibrato e un'attenzione particolare alla difesa da entrambe le parti.