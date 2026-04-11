Nelle ultime ore si è svolto un incontro durato più di quattro ore negli uffici di una grande azienda di media a Cologno Monzese. Alla riunione hanno partecipato il presidente del Parlamento europeo, due rappresentanti della famiglia Berlusconi e un manager del Gruppo Mediaset specializzato in governance aziendale. Alla fine, Marina e Pier Silvio Berlusconi hanno dichiarato di essere soddisfatti dell’esito dell’incontro.

È un vertice fiume di oltre quattro ore quello che va in scena negli uffici Mediaset di Cologno Monzese tra Antonio Tajani, Marina e Pier Silvio Berlusconi, Gianni Letta e Danilo Pellegrino, manager del Gruppo Mediaset esperto di governance aziendale. Alla fine il risultato politico è chiaro: piena fiducia nella leadership dell'attuale numero uno azzurro e avvio di una fase nuova, segnata da un maggiore coinvolgimento diretto degli eredi del fondatore. A definire il clima del faccia a faccia sono fonti vicine alla famiglia, che parlano di un incontro "molto positivo", improntato a cordialità e spirito costruttivo e collaborativo. Sul tavolo,... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fi, 4 ore di vertice Tajani-Berlusconi. Marina e Pier Silvio: "Siamo soddisfatti"

Fi: Marina e Pier Silvio Berlusconi incontrano Tajani e Letta domani a MilanoMarina e Pier Silvio Berlusconi incontreranno domani il segretario nazionale di Forza Italia, e vicepremier, Antonio Tajani.

Forza Italia, Marina e Pier Silvio Berlusconi: "Incontro positivo con Tajani"Si è concluso dopo quattro ore e mezza l'incontro di oggi tra il segretario di Forza Italia Antonio Tajani, Pier Silvio e Marina Berlusconi, nella...

Temi più discussi: Forza Italia, la scelta del capogruppo, i tempi dei congressi, la leadership: finito dopo quattro ore il vertice tra i fratelli Berlusconi e Antonio Tajani. Incontro positivo, fiducia rinnovata al segretario; Fi, dai Berlusconi fiducia a Tajani: visione unitaria per il rilancio; Forza Italia, Tajani a rapporto per 4 ore dai Berlusconi: Visione unitaria sul futuro; Forza Italia, niente accordo tra Tajani e i Berlusconi. Dubbi su Costa capogruppo.

Forza Italia: vertice tra i fratelli Berlusconi e Tajani. Via Barelli, slitta il congressoLa scossa arriva da Cologno Monzese e scuote ancora una volta i vertici di Forza Italia a Roma. Quattro ore di business lunch nel quartier generale di Mediaset e un conclave a cinque: ... ilgazzettino.it

Forza Italia, vertice Tajani–Berlusconi a Cologno: quattro ore e mezza sul futuro del partitoIncontro nella sede Mediaset tra Antonio Tajani, Pier Silvio e Marina Berlusconi. Al centro il rilancio del movimento e il nodo delle nomine interne Si è concluso dopo quattro ore e mezza l’incontro t ... liberoreporter.it

Tajani dai Berlusconi. Sale Costa capogruppo. Congresso dopo il voto. Di Luca Roberto Enrico Costa guadagna consenso come sostituto di Barelli (ma dovrà passare dal voto dei deputati). Marina e Pier Silvio chiedono al segretario di rimandare il congre - facebook.com facebook

Tajani a rapporto dai Berlusconi, la famiglia chiede discontinuità: c’è intesa su Costa capogruppo x.com