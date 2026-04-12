Paolo Del Debbio ha espresso critiche nei confronti di Marina e Pier Silvio Berlusconi, sostenendo che la gestione dell’incontro con Antonio Tajani presso la sede di Cologno Monzese sia stata un errore politico. Le sue parole si concentrano sulla valutazione dell’evento, senza approfondire ulteriori dettagli o motivazioni. La discussione riguarda esclusivamente l’interpretazione delle decisioni prese durante quell’appuntamento.

Paolo Del Debbio ha scagliato durissime critiche contro Marina e Pier Silvio Berlusconi, accusandoli di aver gestito in modo errato l'incontro con Antonio Tajani avvenuto presso la sede a Cologno Monzese. Il condottiero televisivo contesta sia la scelta della location che il momento in cui i figli del fondatore di Forza Italia hanno deciso di convocare il leader del partito e ministro degli Esteri. L'errore simbolico tra politica e azienda di famiglia La questione centrale sollevata da Del Debbi .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Del Debbio attacca i Berlusconi: “Errore politico a Cologno

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