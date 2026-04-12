Degrado e spazi abbandonati Il sopralluogo della sindaca Funaro nelle stazioni di Rifredi e Statuto Condizioni inaccettabili VIDEO

“Alle stazioni di Firenze Statuto e Rifredi la situazione non è accettabile. Servizi mancanti, spazi abbandonati e degrado. Chiederò un confronto immediato a Rfi per riaprire i servizi, riportare presidi e restituire dignità a due nodi fondamentali per migliaia di persone ogni giorno”. È quanto.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Rifredi e Statuto, incubo stazioni. Mancano servizi e sicurezza. Funaro attacca: "Inaccettabile. Convocherò un tavolo con Rfi"di Antonio Passanese FIRENZEPalazzo Vecchio batte i pugni sul tavolo: "Le stazioni di Rifredi e Statuto non sono all’altezza della città".