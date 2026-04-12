Biglietterie non funzionanti e spazi abbandonati Il sopralluogo della sindaca Funaro nelle stazioni di Rifredi e Statuto Condizioni inaccettabili VIDEO

“Alle stazioni di Firenze Statuto e Rifredi la situazione non è accettabile. Servizi mancanti, spazi abbandonati e degrado. Chiederò un confronto immediato a Rfi per riaprire i servizi, riportare presidi e restituire dignità a due nodi fondamentali per migliaia di persone ogni giorno”. È quanto.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Rifredi e Statuto, incubo stazioni. Mancano servizi e sicurezza. Funaro attacca: "Inaccettabile. Convocherò un tavolo con Rfi"di Antonio Passanese FIRENZEPalazzo Vecchio batte i pugni sul tavolo: "Le stazioni di Rifredi e Statuto non sono all’altezza della città".

Sollicciano, la sindaca Sara Funaro: "Il carcere è da chiudere e ricostruire" \ VIDEOLa sindaca di Firenze Sara Funaro torna a puntare il dito sulle condizioni del carcere di Sollicciano e rilancia una posizione netta: la struttura va...