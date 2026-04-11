A Firenze, le stazioni di Rifredi e Statuto sono al centro di una polemica riguardante la mancanza di servizi e sicurezza. Il Comune ha espresso forte disappunto e annunciato l’intenzione di convocare un tavolo con RFI per affrontare la situazione. La questione è stata sollevata durante una riunione a Palazzo Vecchio, dove si è evidenziato come queste stazioni non soddisfino le esigenze della città.

di Antonio Passanese FIRENZE Palazzo Vecchio batte i pugni sul tavolo: "Le stazioni di Rifredi e Statuto non sono all’altezza della città". I due scali ferroviari sono nodi strategici per la mobilità cittadina, metropolitana e regionale e, ogni giorno, accolgono migliaia di pendolari e viaggiatori ma oggi mostrano segni evidenti di degrado, carenza di servizi e una diffusa percezione di abbandono. Una situazione che la sindaca Sara Funaro definisce "non accettabile" e che spinge l’amministrazione a chiedere un cambio di passo immediato. Il punto centrale è proprio questo: aprire un confronto diretto con Rfi per affrontare in modo strutturale le criticità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rifredi e Statuto, incubo stazioni. Mancano servizi e sicurezza. Funaro attacca: "Inaccettabile. Convocherò un tavolo con Rfi"

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