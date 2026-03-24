Il Tottenham ha raccolto un solo punto nelle ultime cinque partite, peggiorando la propria posizione in classifica. Nel frattempo, il club sta valutando diverse opzioni per il ruolo di allenatore. Tra i nomi sul tavolo c’è anche quello dell’ex tecnico del Marsiglia, già individuato come possibile sostituto da diversi mesi. La situazione rischia di peggiorare se non arriveranno miglioramenti nelle prossime partite.

Il Tottenham starebbe valutando un’ultima, disperata idea per evitare di andare a fondo: convincere Roberto De Zerbi ad accettare la panchina. Immediatamente, secondo la stampa inglese, già in tempo per la prossima partita di Premier League, il 12 aprile in casa del Sunderland (qui la classifica). Il nome dell’italiano, fermo dopo la fine della sua avventura a Marsiglia, sarebbe in cima alla lista delle preferenze degli Spurs per la prossima stagione, ammesso che riescano ad evitare quella retrocessione che in questo 2026 è passata da ipotesi nemmeno considerata a rischio concreto. Visto che con Igor Tudor, scelto il 14 febbraio al posto di Thomas Frank, le cose non stanno andando bene, la dirigenza starebbe valutando un nuovo cambio di panchina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tudor, un punto in 5 partite. E ora il Tottenham pensa a De Zerbi per salvarsi

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