Kevin De Bruyne si conferma un elemento chiave per la squadra, come testimoniano i dati delle partite giocate con e senza di lui. Con il belga in campo, la squadra ottiene un tasso di vittorie del 73,3%, mentre senza di lui le vittorie scendono al 46%. Questi numeri mostrano chiaramente l’impatto del centrocampista sulle prestazioni della squadra.

Kevin De Bruyne trasforma il Napoli in una macchina da vittorie: con lui in campo gli azzurri vincono il 73,3% delle partite, senza di lui crollano al 46%. Una differenza che spiega molto della lotta scudetto. De Bruyne: il divario che cambia la stagione. I numeri sono spietati e lasciano poco spazio all’interpretazione. Da quando il belga è rientrato dall’infortunio, il Napoli ha vinto quattro partite consecutive in campionato: Torino, Lecce, Cagliari e Milan. Non è una coincidenza numerica, ma il riflesso concreto di come un singolo giocatore può alterare gli equilibri di una squadra. Con De Bruyne in campo, gli azzurri hanno conquistato undici vittorie su quindici partite in tutte le competizioni.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - De Bruyne sempre più incisivo, lo dicono i numeri: dato strepitoso con il belga in campo!

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