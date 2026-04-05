Il Napoli ha disputato 14 partite con De Bruyne in campo, vincendo 10 di queste, mentre nelle quattro gare senza il belga ha ottenuto meno successi. La presenza del giocatore sembra aver influenzato i risultati della squadra, ma non è possibile sapere come sarebbe andata senza la sua partecipazione. La differenza tra le due situazioni è evidente nei numeri, ma resta il mistero su quanto questa influenza sia decisiva.

Cormezz: "Dal rientro di De Bruyne, il Napoli ha vinto tre partite su tre. Gli azzurri vantano il 71% di vittorie stagionali con lui in campo, mentre senza la percentuale scende al 46% (13 su 28)" Chissà cosa sarebbe stato il Napoli senza l’assenza di De Bruyne. Una domanda che, ahinoi, non troverà mai risposta. Il rendimento degli azzurri cresce con il belga in campo, come evidenziato da Donato Martucci sul Corriere del Mezzogiorno. Dal rientro di Kdb, il Napoli ha vinto tre partite su tre. Gli azzurri vantano il 71% di vittorie stagionali 10 su 14 con il belga in campo, mentre senza di lui la percentuale scende al 46% (13 su 28). Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - C’è un Napoli con De Bruyne e uno senza: 10 vittore su 14 con il belga in campo

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Il Napoli perde De Bruyne Lungo stop per KBD

Temi più discussi: Napoli, De Bruyne è l'uomo in più nel rush finale. Lukaku è un rebus, Anguissa migliora; La certezza di Conte si chiama De Bruyne: se c'è lui il Napoli è quasi imbattibile; Lukaku fuori rosa al Napoli? De Bruyne dice la sua; De Bruyne sul caso Lukaku: La sua situazione è complicata.

C’è un Napoli con De Bruyne e uno senza: 10 vittore su 14 con il belga in campoChissà cosa sarebbe stato il Napoli senza l'assenza di De Bruyne. Una domanda che, ahinoi, non troverà mai risposta ... ilnapolista.it

De Bruyne lascia il Napoli? Questa sua frase fa molta chiarezza sul suo futuroUna frase, poi un’altra. E il quadro si compone da solo. Il futuro sembra già scritto, basta ascoltare bene quello che dice. Le parole pesano sempre, ma in certi momenti pesano ancora di più. E quelle ... napolicalciolive.com

Pasqua in volo per il Milan: rossoneri in viaggio verso Napoli. Solo Gabbia indisponibile, in attacco... facebook

’ Stando a quanto riportato dal collega di Sky Sport Peppe Di Stefano, alla vigilia di Napoli-Milan Massimiliano Allegri ha provato come coppia d’attacco Nkunku al fianco di Fullkrug. x.com