Kevin De Bruyne sarà in campo a Parma con l’obiettivo di segnare un gol che lo porterebbe a raggiungere quota 100 reti nei cinque principali campionati europei. Se riuscisse a trovare la rete, diventerebbe il secondo centrocampista a raggiungere questa cifra, dopo Marco Reus. La partita rappresenta un momento importante per il calciatore, che mira a entrare in una lista ristretta di giocatori con questo traguardo.

Kevin De Bruyne, a Parma, scenderà in campo per la storia. Con una rete diventerebbe il secondo centrocampista in assoluto a realizzare 100 gol nei cinque campionati top d’Europa dopo dopo Marco Reus. Il punto di Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport. Parma-Napoli, De Bruyne per la storia. Si legge sul Corsport: Il Napoli è reduce da cinque vittorie consecutive in campionato, di cui quattro su quattro da quando Kevin De Bruyne è tornato dopo l’infortunio: Torino, Lecce, Cagliari, Milan. Un caso? Può darsi, magari, chissà. O forse no, considerando il calibro del personaggio e il sostegno delle statistiche: la squadra di Conte vanta il 73,3% di vittorie stagionali in tutte le competizioni con Kdb in campo, undici su quindici partite, mentre senza di lui la media crolla al 46%, tredici su ventotto.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Bruyne con un gol arriverebbe a quota 100 nei top 5 campionati europei

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