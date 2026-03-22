Modric infinito | 550 presenze nei top 5 campionati europei Milan fai bene a volerlo rinnovare…

Il Milan si è ripreso dopo il k.o. contro la Lazio superando il Torino di Roberto D'Aversa. Nel tardo pomeriggio di ieri sera, infatti, il Diavolo guidato da Massimiliano Allegri ha vinto 3-2 contro i granata grazie ai gol di Strahinja Pavlovic (bellissimo da fuori area), Adrien Rabiot e Youssouf Fofana. Ma, come ormai accade da inizio stagione, c'è un giocatore tra le fila del Milan che cambia la faccia a questa squadra, anche senza rientrare nel tabellino. Parliamo, ovviamente, di Luka Modric. Con la titolarità di ieri sera, l'ex Real Madrid ha raggiunto la 29esima presenza in Serie A con la maglia del Milan, tutte da titolare a parte una. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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