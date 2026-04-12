Davanti alla manipolazione politica dei social la GenZ africana usa un’arma infallibile | toglie l’attenzione

In risposta alla manipolazione politica sui social, la Generazione Z africana ha adottato una strategia efficace: spostare l’attenzione altrove. Le tecniche di resistenza digitale si diffondono rapidamente tra continenti, passando di mano in mano e trovando nuove modalità di applicazione. Questo fenomeno dimostra come le strategie di controinformazione siano diventate globali, attraversando confini e adattandosi alle diverse realtà locali.

Le tattiche di resistenza digitale non hanno più confini. Migrano da un continente all’altro, si copiano, si adattano. Quello che funziona a Kathmandu arriva a Lagos nel giro di ore. In Nepal, a settembre 2025, il governo decise di bandire 26 piattaforme social – tra cui TikTok, WhatsApp e Facebook – con il pretesto di contrastare i “crimini online”. La risposta fu senza precedenti. La GenZ nepalese non si limitò a scendere in piazza, ma in meno di una settimana rovesciò l’esecutivo. Quella spinta dal basso ha trovato sbocco istituzionale il 5 marzo 2026, con le elezioni generali. Il voto ha decretato la vittoria del nuovo primo ministro Balendra Shah, noto come “Balen”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Davanti alla manipolazione politica dei social, la GenZ africana usa un’arma infallibile: toglie l’attenzione «Bellicista», infallibile indicatore di manipolazione della realtàVolevo scriverlo da tempo, e in qualche modo devo averlo fatto di sicuro, ma per fornire una compiuta elaborazione della mia teoria aspettavo... La crescente attenzione delle aziende alla reputazione digitale dei candidati: perché i social vengono consultati nei processi di selezioneLa crescente attenzione delle aziende alla reputazione digitale dei candidati: perché i social vengono consultati nei processi di selezione, quali...