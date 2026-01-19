Bellicista infallibile indicatore di manipolazione della realtà
Il termine «bellicista» si rivela un indicatore affidabile di manipolazione della realtà. Osservare come venga utilizzato in contesti politici permette di capire meglio le strategie di comunicazione e le forme di manipolazione dell’opinione pubblica. In questo testo si analizza un esempio pratico, evidenziando come certi discorsi e termini possano essere impiegati per influenzare le percezioni e alimentare determinati sentimenti.
Volevo scriverlo da tempo, e in qualche modo devo averlo fatto di sicuro, ma per fornire una compiuta elaborazione della mia teoria aspettavo l’occasione giusta, che si è presentata sabato, con il seguente post sul profilo X della Lega (tra i numerosi crimini per cui spero un giorno Elon Musk venga processato dovrebbe esserci anche l’averci costretti a questa interminabile perifrasi, laddove fino a ieri bastava dire «tweet»): «Altri dazi di Trump? La smania di annunciare l’invio di truppe di qua e di là raccoglie i suoi amari frutti. Bene per l’Italia essersi chiamati fuori da questo bellicismo, parolaio e dannoso, dei deboli d’Europa». 🔗 Leggi su Linkiesta.it
