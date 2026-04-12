Dario Franceschini ha dichiarato di sostenere la candidatura di Schlein alle prossime primarie del Partito Democratico, definendola una candidata vincente. Ha inoltre parlato di Silvia Salis, affermando che nei prossimi anni potrebbe essere un volto da tenere d’occhio. La posizione di Franceschini si inserisce nel dibattito interno al partito, con il sostegno ufficiale alla candidata prescelta.

A seguito del No al referendum costituzionale, considerato la prima sconfitta politica di Giorgia Meloni, la sinistra italiana inizia a pensare alle prossime elezioni. Si avvicinano le primarie che sceglieranno il nuovo leader del Pd, da candidarsi a premier quando arriverà il momento. Nella sfida tra Elly Schlein e Silvia Salis, il fondatore Dario Franceschini ha le idee chiare. Dario Franceschini appoggerà Elly Schlein Alla convention dem “La nuova questione meridionale” di Napoli, organizzata dall’eurodeputato Sandro Ruotolo, si inizia a parlare delle elezioni politiche del 2027. Il senatore Dario Franceschini, intervistato dal Corriere, si dichiara fiero di aver “gettato le basi della costruzione dell’alleanza con cui andremo alle elezioni”.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Dario Franceschini appoggia Schlein alle primarie Pd: “È una vincente”. Silvia Salis? “Nei prossimi anni”

Pd, pranzo segreto tra Silvia Salis e Dario Franceschini: il piano per sostituire Elly SchleinDopo la vittoria del referendum sulla giustizia, il quadro politico interno al Partito Democratico entra in una fase di forte fermento.

Le contraddizioni di Franceschini: “Schlein vincente”. Poi lancia Silvia Salis"Intanto abbiamo stabilito il perimetro della coalizione, questo è stato il frutto del lavoro meritorio di Elly Schlein, ma anche di Giuseppe Conte e...