Eleonora Abbagnato ricorda Valentino | Ho avuto il privilegio di essere vestita da lui non aveva difetti

Eleonora Abbagnato, direttrice del corpo di ballo dell’Opera di Roma, ha condiviso ricordi di amicizia e stima per Valentino, ricordando il privilegio di essere stata vestita da lui e sottolineando la sua perfezione. In occasione dell’apertura della camera ardente a Roma, l’intervento di Abbagnato ha evidenziato il legame speciale tra i due, fatto di affetto e rispetto reciproco.

Tanti ricordi di amicizia, affetto e rispetto. Eleonora Abbagnato, direttrice del corpo di ballo dell’Opera di Roma, ha ricordato Valentino all’apertura della camera ardente a Roma. “Ho avuto il privilegio di essere vestita da lui e di essere un’amica – ha detto la ballerina – insieme abbiamo inaugurato il teatro Voghera. Il primo abito creato da Valentino per me è stato per il capodanno di Vienna, una cosa speciale come lui”. Abbagnato ha detto di non riuscire a trovare difetti: “Era una persona gentile, adorabile”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Valentino, aperta la camera ardente: Alessandro Michele, Eleonora Abbagnato e turisti da tutto il mondo

