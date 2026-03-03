Elena Basile ha affermato che esiste un piano israelo-americano volto a cambiare i regimi in Iran e Russia. Ha anche aggiunto che il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran si è trasformato in una guerra regionale, sottolineando che per l’Iran e la Russia si tratta di una minaccia esistenziale. Basile ha espresso preoccupazione riguardo a questa situazione.

“Il conflitto tra Usa-Israele e Iran? Certo che dobbiamo preoccuparci. È diventata subito una guerra regionale, e per l’Iran è una guerra esistenziale, esattamente come per la Russia. Qui abbiamo un piano di dominio israelo-americano e neoconservatore che vuole portare al regime change in Russia e in Iran“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Battitori liberi, su Radio Cusano Campus, dall’ex ambasciatrice Elena Basile, che colloca l’attacco di Stati Uniti e Israele contro Teheran dentro una strategia più ampia e strutturata. “Per l’America non direi che è una guerra esistenziale”, precisa, marcando la differenza tra la postura di Washington e quella iraniana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Elena Basile: “C’è un piano israelo-americano per il regime change in Iran e in Russia, è una guerra che dobbiamo temere”

