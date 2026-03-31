Dimessa dall'ospedale Chiara Mocchi la prof accoltellata dal 13enne in una scuola di Trescore Balneario

L'insegnante di 57 anni coinvolta nell'aggressione avvenuta in una scuola di Trescore Balneario è stata dimessa dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La donna era stata ferita con un coltello da un ragazzino di 13 anni nei corridoi dell'istituto scolastico. L'episodio si è verificato recentemente e ha attirato l'attenzione sull'accaduto.

È stata dimessa dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, l'insegnante Chiara Mocchi. La 57enne era stata accoltellata da un tredicenne nei corridoi di una scuola di Trescore Balneario (Bergamo). 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

È Chiara Mocchi, la prof di francese accoltellata da uno studente 13enne in una scuola a Trescore BalnearioSi chiama Chiara Mocchi, la prof di francese che è stata accoltellata da un 13enne a scuola a Trescore Balneario (Bergamo).

Chiara Mocchi torna a casa, dimessa la prof accoltellata dal 13enne a Trescore. «Vuole rientrare il prima possibile a scuola»È stata dimessa questa mattina dall’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo Chiara Mocchi, la professoressa di francese accoltellata mercoledì scorso...

Dimessa dall'ospedale la prof accoltellata dal 13enne a scuola vicino Bergamo

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Discussioni sull' argomento Dimessa dall'ospedale la prof accoltellata dal 13enne a scuola. Io viva grazie al coraggio di un mio studente; Prof accoltellata, Chiara Mocchi dimessa dall'ospedale di Bergamo: come sta e quali sono i suoi piani adesso; Chiara Mocchi torna a casa, dimessa la prof accoltellata dal 13enne a Trescore. Vuole rientrare il prima possibile a scuola; La professoressa accoltellata a Trescore è stata dimessa: In elicottero ho sentito: ancora pochi secondi e la perdiamo. Salvata da un altro alunno che ha rischiato la vita.

Prof accoltellata, Chiara Mocchi dimessa dall'ospedale di Bergamo: come sta e quali sono i suoi piani adessoChiara Mocchi dimessa dall'ospedale dopo l'accoltellamento a Trescore: la prof torna a casa e punta a tornare per gli esami di terza media ... virgilio.it

Lo ha raccontato, a cinque giorni dall'aggressione alle scuole medie di Trescore Balneario e nel giorno in cui è stata dimessa dall'ospedale, Chiara Mocchi, la docente di francese che mercoledì scorso era stata accoltellata poco prima dell'inizio delle lezioni d - facebook.com facebook

LETTERA APERTA DELLA PROFESSORESSA CHIARA MOCCHI DOPO ESSERE STATA ACCOLTELLATA - La prof accoltellata è stata dimessa: "Mi ha salvata un altro studente" La professoressa Chiara Mocchi è stata dimessa oggi dall'ospedale Papa Giov x.com