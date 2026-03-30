Professoressa accoltellata dimessa dall’ospedale | Voglio tornare a scuola al più presto

La docente aggredita lo scorso 25 marzo è stata dimessa dall’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Dopo un periodo di ricovero, le sue condizioni sono migliorate e ha manifestato la volontà di tornare a insegnare il prima possibile. La donna ha lasciato la struttura ospedaliera e ora si trova a casa.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le dimissioni e il miglioramento delle condizioni. È stata dimessa dall’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo l’insegnante vittima di un’aggressione avvenuta lo scorso 25 marzo. Dopo alcuni giorni di ricovero e cure, le sue condizioni sono in netto miglioramento e non destano più particolari preoccupazioni dal punto di vista clinico. La docente era stata ferita da un suo studente tredicenne, un episodio che ha profondamente scosso l’intera comunità. Il desiderio di tornare in classe. Secondo quanto riferito dal suo legale, la professoressa è determinata a riprendere l’attività didattica il prima possibile. Un segnale forte della volontà di lasciarsi alle spalle quanto accaduto e ritrovare la normalità attraverso l’insegnamento. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Professoressa accoltellata dimessa dall’ospedale: “Voglio tornare a scuola al più presto” Articoli correlati Docente accoltellata, dimessa dall’ospedale dopo il ricovero. Il legale: “Vuole tornare a scuola il prima possibile”La professoressa di francese Chiara Mocchi, accoltellata il 25 marzo da uno studente tredicenne nell'istituto comprensivo di Trescore Balneario, è... Prof accoltellata lascia l’ospedale: “Voglio tornare a scuola il prima possibile”È stata dimessa oggi dall’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo Chiara Mocchi, la professoressa di francese accoltellata lo scorso 25 marzo da un...