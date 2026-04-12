Dallo scetticismo all’abbraccio di Dio | la straordinaria conversione di un sacerdote alla Divina Misericordia

Durante la cerimonia di canonizzazione di Santa Faustina Kowalska a Roma, un sacerdote ha condiviso la propria esperienza di trasformazione. Inizialmente scettico, ha raccontato di aver vissuto un momento che lo ha portato ad affidarsi completamente alla Divina Misericordia. La sua testimonianza è stata resa pubblica in quella occasione, lasciando spazio a un racconto di cambiamento personale e di abbandono alla fede.

La straordinaria testimonianza di un sacerdote scettico, che vive un’esperienza tale da arrendersi all’abbraccio infinito di Gesù Misericordioso, proprio durante la canonizzazione di Santa Faustina Kowalska a Roma. Una storia particolare che vede come protagonista questo giovane sacerdote: una devozione, per lui, all’inizio, “non importante” ma sulla quale ha dovuto far marcia indietro. Nel giorno in cui si festeggia proprio la Solennità della Divina Misericordia, è necessario porre l’attenzione su questo tema. E’ stato in uno dei momenti più importanti della diffusione di questa particolare quanto bella devozione, che qualcosa nella sua vita è cambiato radicalmente.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Dallo scetticismo all’abbraccio di Dio: la straordinaria conversione di un sacerdote alla Divina Misericordia Oggi 12 aprile, Domenica della Divina Misericordia: la festa dello sconfinato amore di DioLa Domenica della Divina Misericordia è la festa voluta da Gesù e richiesta a santa Faustina Kowalska per celebrare l’amore misericordioso di Dio,... Festa della Divina Misericordia alla Basilica di Sant’Antonio: al via il triduo di preghieraI fedeli della Basilica di Sant'Antonio a pochi giorni dal centenario dell'apertura del santuario (4 aprile 1926- 4 aprile 2026), si preparano a...