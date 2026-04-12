Dalle Orobie alla Germania | energia e carriera sostenibile globale

Un giovane professionista italiano, partendo dalle Orobie e passando per l’università, ha intrapreso un percorso lavorativo nel settore energetico. Dopo aver studiato presso il Sant’Alessandro e la Statale, si è trasferito in Germania, dove ora lavora nel settore degli acquisti energetici per un'azienda internazionale specializzata in materiali da costruzione. La sua carriera si focalizza sulla gestione di fonti rinnovabili e sulle sfide legate alla sostenibilità ambientale.

LA STORIA. Alberto Tuveri, dal Sant’Alessandro alla Statale fino a Heidelberg Materials, il 29enne guida acquisti energetici tra rinnovabili e sfide ambientali. Dalle Orobie alla Germania: il percorso di Alberto Tuveri è quello di una crescita costruita tra studio e lavoro nel cuore della transizione energetica. Classe 1996, dopo il liceo scientifico Sant’Alessandro e la laurea alla Statale di Milano, muove i primi passi nella consulenza per poi entrare in Italcementi (oggi Heidelberg Materials). Qui si specializza nella gestione degli acquisti energetici, fino al trasferimento a Heidelberg, dove oggi lavora nel quartier generale del gruppo, confrontandosi con le sfide globali della sostenibilità.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Dalle Orobie alla Germania: energia e carriera sostenibile globale Energia dalle onde: un giroscopio innovativo aumenta l’efficienza e promette elettricità sostenibile dal mare.Il Giroscopio Domato: Una Nuova Frontiera per l'Energia delle Onde L'energia del mare, una risorsa potenzialmente inesauribile, potrebbe presto... Abruzzo punta alla Germania: Monaco vetrina per turismo sostenibile e borghi storici, +40% arrivi esteri nel 2025.L'Abruzzo punta sulla Germania: una nuova strategia per il turismo regionale L'Abruzzo ha scelto la fiera Free – Travel and Leisure Fair di Monaco di...