Energia dalle onde | un giroscopio innovativo aumenta l’efficienza e promette elettricità sostenibile dal mare

Un nuovo dispositivo, il giroscopio innovativo, ha dimostrato di migliorare l’efficienza nella raccolta di energia dalle onde marine. La causa di questa svolta è un progetto di ricerca che ha permesso di sviluppare una tecnologia capace di catturare meglio le oscillazioni del mare. Il dispositivo, installato su una piattaforma sperimentale al largo di Genova, sfrutta un sistema di rotazione per convertire il movimento delle onde in elettricità. Questa innovazione potrebbe aprire nuove strade per l’utilizzo sostenibile dell’energia marina.

Il Giroscopio Domato: Una Nuova Frontiera per l'Energia delle Onde. L'energia del mare, una risorsa potenzialmente inesauribile, potrebbe presto beneficiare di una svolta tecnologica. Ricercatori hanno sviluppato un sistema basato su principi giroscopici che promette di aumentare significativamente l'efficienza dei convertitori di energia ondosa, aprendo nuove prospettive per la produzione di elettricità pulita e sostenibile. La tecnologia, frutto di studi condotti presso l'Università di Osaka, potrebbe superare le limitazioni dei sistemi tradizionali, sfruttando al meglio la variabilità delle condizioni marine. Energia dal mareDa anni si cercano la migliori soluzioni per sfruttare l'energia dell'acqua dove questa è sempre in movimento, una forma di energia rinnovabile più prevedibile di quella prodotta da vento e sole. Anche i ricercatori del Politecnico di Bari coinvolti in un progetto innovativo per sfruttare l'energia prodotta dalle onde e dalle correnti marine. Con un occhio a quello che in questo campo è già stato realizzato all'estero.