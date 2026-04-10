A 37 anni, l’ex nuotatrice italiana ha deciso di dedicarsi a nuovi progetti. Dopo aver concluso la carriera agonistica, si è impegnata in ruoli istituzionali, apparizioni televisive e corsi di formazione tecnica. Questa fase segna un cambiamento rispetto al passato, quando il suo nome era associato esclusivamente alle competizioni sportive. La sua attività si sviluppa in diversi ambiti, senza limitarsi al mondo del nuoto.

La leggenda del nuoto internazionale, Federica Pellegrini, sta ridefinendo i parametri della propria esistenza a 37 anni, trasformando l’eredità sportiva in un progetto multidimensionale che unisce gestione istituzionale, impegno televisivo e formazione tecnica. L’ex campionessa olimpica e plurimedagliata mondiale non si limita più ai risultati cronometrici, ma sta tracciando un sentiero dove il valore di un individuo si misura nella capacità di costruire un percorso autonomo, superando la logica del solo podio. Dalle vasche ai palinsemi: la strategia di una nuova identità pubblica. Il passaggio dalla competizione agonistica alla sfera mediatica non è stato per la nadadora un semplice ripiego, bensì una scelta consapevole di espansione personale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Federica Pellegrini: la sfida di una nuova vita oltre le corsie

La querelle giudiziaria, le aste a vuoto e ora l'offerta da oltre 500mila euro: l'ex ristorante verso una nuova vitaUn ‘freddo’ atto amministrativo, la determina 409 del 2026, pubblicata sull'albo pretorio del Comune, apre una nuova vita per un immobile comunale...

Federica Pellegrini, dalla sfida olimpica al caos di due figlieFederica Pellegrini ha condiviso la prima immagine insieme alle figlie, Rachele e Matilde, a cinque giorni dalla nascita della seconda bambina.

Temi più discussi: Federica Pellegrini e Matteo Giunta genitori bis: Rachele è nata con la luna rossa. L'annuncio dolcissimo e le reazioni dei vip; Verissimo: Federica Pellegrini e Matteo Giunta, la storia d'amore Video; Federica Pellegrini massacrata sui social per una lamentela sulla gravidanza: gli attacchi e la risposta; Federica Pellegrini, il gesto di papà Matteo per il prof Ceccaroni dopo la nascita delle figlie. Onorato e commosso.

Federica Pellegrini: «Alle mie figlie insegnerò la libertà di scegliere. Il nuoto? Non le forzerò»Ex atleta olimpica, protagonista del piccolo schermo e da appena qualche giorno anche mamma bis. Federica Pellegrini, meglio conosciuta ai suoi seguaci come La Divina, ... ilgazzettino.it

La nuova grande sfida di Federica Pellegrini comincia oraLa sua quinta finale olimpica si chiude con il settimo posto e una domanda: E ora?. Raggiunto il traguardo del suo percorso sportivo, ora la Divina ha tutta la vita davanti: la commissione atleti al ... ilfoglio.it

Federica Pellegrini: «Alle mie figlie insegnerò la libertà di scegliere. Il nuoto Non le forzerò. Non so dove mi porterà il futuro» - facebook.com facebook

Olympic Champion Federica Pellegrini And Husband Matteo Giunta Welcome Second Child x.com