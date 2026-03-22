Alle Finali di Lillehammer si prepara una sfida tra Italia e Svizzera nel superG dello sci alpino maschile. La competizione segnerà la conclusione della prima fase delle Finali di Coppa del Mondo 2026, con gli atleti pronti a scendere in pista per le ultime gare di questa parte della stagione.

Siamo pronti per fare calare il sipario sulla prima parte delle Finali di Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2026. Oggi, infatti, si gareggerà in superG, dopo la discesa disputata nella giornata di ieri, con la splendida settima vittoria di Dominik Paris su queste nevi, chiudendo quindi il weekend dedicato alle prove veloci. Nei prossimi giorni sarà poi la volta delle prove tecniche, con slalom e gigante sulla pista di Hafjell. Oggi, invece, domenica 22 marzo, si scenderà in pista per il superG che prenderà il via alle ore 12.30. Si gareggerà sulla splendida pista “Olympiabakken” di Kvitfjell, dove si disputarono le prove veloci dei Giochi Olimpici Invernali di Lillehammer 1994. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, si annuncia una nuova sfida Italia-Svizzera nel superG delle Finali di Lillehammer

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