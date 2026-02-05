Nkunku si prende il Milan | la metamorfosi del giocoliere che vola ai ritmi di Capello

Nkunku si prende il Milan. Il francese sta cambiando le carte in tavola e sta portando nuova energia tra i rossoneri. Con la sua tecnica e un pizzico di fantasia, sta facendo parlare di sé e contribuendo a rilanciare la squadra nella corsa ai vertici della Serie A.

Il rilancio del Milan nella corsa ai vertici della Serie A passa per i piedi, la testa e un pizzico di stravaganza di Christopher Nkunku. L’attaccante francese, protagonista assoluto nel rotondo 0-3 con cui i rossoneri hanno espugnato Bologna nell’ultimo turno di campionato, sta vivendo il suo momento di massima espressione da quando è sbarcato a Milanello. Nonostante un curioso “incidente” nell’esultanza – un palloncino rosso gonfiato dopo il gol su rigore mentre la squadra indossava la terza maglia gialla – la sostanza della sua prestazione al Dall’Ara certifica la fine di un lungo periodo di crisi e l’inizio di una nuova era tecnica per il numero 10 di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Nkunku si prende il Milan: la metamorfosi del “giocoliere” che vola ai ritmi di Capello Approfondimenti su Nkunku Milan Capello: “Nkunku? Contro la Lazio mi è piaciuto. Scudetto? Il punto in più del Milan è…” Milan, Capello: “Nkunku finalmente sbloccato psicologicamente. Il movimento sul gol è una gran cosa” Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha commentato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' la crescita di Nkunku. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Nkunku Milan Argomenti discussi: Roma, Dybala si ferma ancora: per Nkunku costi troppo alti; Cosa cambia nel Milan dopo il mancato arrivo di Mateta: da Nkunku a Fullkrug, gerarchie e scenari; Il Milan vince, diverte e torna da Bologna con un Nkunku in più; Mercato chiuso per Nkunku: l'attaccante francese risponde chiaramente alla domanda del tifoso. Nkunku decolla: un gol all’ora e il Milan ringraziaA voler essere davvero pignoli, l’unico errore commesso da Christopher Nkunku a Bologna non è stato tecnico, ma cromatico. Non c’entrano i due gol sbagliati, che lo stesso ... milannews.it Nkunku sta tornando in forma al Milan e segna più di tutti nel 2026Un episodio curioso mette in luce il momento di forma e la rinascita di Christopher Nkunku nel Milan di Massimiliano Allegri. Christopher Nkunku, attaccante francese del Milan, ha vissuto un periodo d ... notiziemilan.it La sua migliore partita da quando è arrivato al Milan. Sperando sia la prima di una lunga serie. Christopher Nkunku ha fatto di tutto per restare al Milan. Christopher Nkunku vuole giocarsi le sue carte. Risposta sul campo, senza bisogno di parole. Si prende la facebook Nkunku è rimasto al Milan, si giocherà le sue carte da qui fino alla fine della stagione, ma la sensazione è che poi a giugno il Milan tornerà ad ascoltare proposte e lì Nkunku deciderà di prendere una propria strada, magari anche lontano dal Milan @MatteMor x.com

