victor dalla lirica alla commedia brillante

A San Vittore, il Teatro Victor chiude marzo con due eventi principali: un concerto lirico e una commedia brillante. La sala, situata in periferia, può ospitare fino a 200 spettatori ed è nota per la sua buona organizzazione e funzionalità. Gli appuntamenti sono stati programmati per concludere un mese ricco di iniziative culturali.

Un concerto lirico e una commedia brillante sono gli appuntamenti che chiudono il mese di marzo di una ricca programmazione del Teatro Victor di San Vittore, sala periferica, ma ben organizzata e funzionale, e dalla considerevole capienza di 200 posti. Venerdì alle 21, vi si tiene il concerto per soli e orchestra proposto dall’associazione culturale cervese La Pomme, con l’ Orchestra "Città di Ferrara" diretta dal maestro Lorenzo Bizzarri e le cantanti liriche Raffaella Battistini (soprano) e Patrizia Pantelmo (mezzosoprano). Presenta Monica Briganti. La serata si apre con due composizioni di Mozart: "Eine kleine Nachtmusik" per sola orchestra, e "Laudate Dominum", tratto da Vesperae Solennes de Confessore Kw 339, per orchestra e soprano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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