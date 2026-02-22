Milan Parma 0-1 | beffa Troilo per i rossoneri Allegri vede svanire il sogno scudetto

Troilo ha deciso il risultato della partita tra Milan e Parma, segnando il gol decisivo all'ultimo minuto. La rete ha colto di sorpresa i rossoneri, che avevano dominato il gioco fino a quel momento. L’allenatore del Milan ha cercato di motivare la squadra, ma il punteggio è rimasto invariato. La sconfitta ha complicato le possibilità di conquista dello scudetto per i rossoneri, che ora devono recuperare punti nelle prossime partite.