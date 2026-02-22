Milan Parma 0-1 | beffa Troilo per i rossoneri Allegri vede svanire il sogno scudetto
Troilo ha deciso il risultato della partita tra Milan e Parma, segnando il gol decisivo all'ultimo minuto. La rete ha colto di sorpresa i rossoneri, che avevano dominato il gioco fino a quel momento. L’allenatore del Milan ha cercato di motivare la squadra, ma il punteggio è rimasto invariato. La sconfitta ha complicato le possibilità di conquista dello scudetto per i rossoneri, che ora devono recuperare punti nelle prossime partite.
. L’Inter è ormai distante 10 punti. Il campionato del Milan vive una domenica di paradosso e sofferenza. Nonostante il dominio territoriale e una pressione feroce che ha schiacciato il Parma nei propri venti metri, il verdetto di San Siro è spietato: uno 0-1 che interrompe una striscia di ventiquattro risultati utili consecutivi e diciannove partite sempre a segno. Per Massimiliano Allegri, si tratta di una “magrissima” consolazione restare a +8 sulla Juventus e vedere il Napoli cadere, mentre l’Inter, lassù a +10, diventa ormai un miraggio irraggiungibile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Pagelle Milan-Parma 0-1, i voti della sfida: addio sogni scudetto per i rossoneriIl Milan ha perso 1-0 contro il Parma, causa una rete nel secondo tempo.
