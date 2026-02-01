A quarant’anni dal maxi processo di Palermo al Circolo Aurora la testimonianza di Pippo Giordano

Sabato pomeriggio, al Circolo Aurora, si è tenuto il primo appuntamento del ciclo “Idee in cammino: 1986-2026”. In sala c’era anche Pippo Giordano, che ha raccontato la sua esperienza e i ricordi di quarant’anni fa, quando si svolse il maxi processo contro la mafia di Palermo. L’evento ha attirato molte persone interessate a rivivere quei momenti storici e a discutere di giustizia e memoria.

Si è tenuto sabato pomeriggio al Circolo Aurora il primo appuntamento del ciclo "Idee in cammino: 1986-2026. A quarant'anni dal MaxiProcesso di Palermo", a cura di Simona Palo, con l'intervista a Pippo Giordano, ex ispettore della Dia di Palermo. L'incontro ha offerto un'occasione per ripercorrere le tappe del celebre maxi processo alla mafia, conclusosi con la sentenza del 30 gennaio 1992, quando la Corte di Cassazione confermò tutte le condanne di primo grado. Un risultato storico, frutto del lavoro del pool antimafia e dell'ordinanza-sentenza scritta da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nell'estate 1985 all'Asinara, che sancì per la prima volta che la mafia non era invincibile.

