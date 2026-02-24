A passo lento | trekking invernale nel cuore del Monte Baldo

Il trekking invernale nel cuore del Monte Baldo ha causato l’afflusso di numerosi appassionati di escursioni, attratti dal clima freddo e dai paesaggi imbiancati. La manifestazione ha preso forma con un percorso di 8 km tra boschi e vette, che richiede un certo impegno fisico. I partecipanti si sono incontrati alle 9:45 presso il parcheggio di Chalet Novezza, pronti a vivere una giornata all’insegna della natura. La passeggiata si conclude intorno alle 13:00.

Abbiamo visto le prove generali di Sanremo: Serena Brancale inarrivabile. Boato per Sal Da Vinci, tormentone Ditonellapiaga l'8 marzo 2026. Dimentica il caos e i soliti festeggiamenti. Per questo 8 marzo, ti proponiamo un’esperienza di riconnessione autentica tra i panorami innevati del Monte Baldo, il leggendario "Giardino d'Europa". Un trekking pensato per chi desidera festeggiare la forza e la bellezza della natura lontano dal rumore, camminando a un ritmo che permette di guardarsi intorno e respirare davvero. Quest'anno il gruppo sarà più piccolo del solito: una scelta consapevole per vivere la montagna in modo intimo, lento e condiviso. 🔗 Leggi su Veronasera.it

"Psicotrekking invernale" sul Monte BaldoDomenica 15 febbraio 2026, sul Monte Baldo si terrà il tradizionale Psicotrekking invernale.

A passo lento tra i panorami del Monte BelpoA passo lento tra i panorami del Monte Belpo offre l’opportunità di riscoprire il ritmo naturale del cammino, lontano dal trambusto quotidiano.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Trekking al tramonto sul Monte Giove con il CAI; Cammini in Sardegna: i Sentieri del Carignano nel Sulcis; 5 escursioni leggendarie sulle Alpi da fare almeno una volta nella vita; Roma respira: auto ferme per la domenica ecologica e spazio ai trekking urbani.

Giornata nazionale del trekking urbano, a passo lento tra i segreti delle nostre cittàOsservare i dettagli, immergersi nell’atmosfera autentica dei luoghi e apprezzare non solo i monumenti più iconici, ma anche gli angoli meno conosciuti e segreti: esplorare i centri urbani a passo ... repubblica.it

Trekking urbano: 84 città da vedere a ottobre e novembreMix di turismo e attività fisica, camminare a passo lento in giro per luoghi d'arte, cultura e natura è la nuova tendenza di viaggio che piace a tutti. Il trekking urbano è un'esperienza che unisce la ... gazzetta.it

Cade sul monte Baldo, elisoccorso uno scialpinista Infortunio grave per un 62enne #montagna #verona #baldo #lavocedirovigo #elisoccorso #scialpinista - facebook.com facebook