Dal canile al cuore | la miracolosa rinascita di Tomy e dei gatti

Le storie di animali abbandonati che trovano una nuova vita grazie all’intervento dei volontari dell’Enpa sono spesso al centro di racconti che mostrano la forza della ripresa e della cura. Tra questi, ci sono casi come un cane che, dopo essere stato trovato in condizioni difficili, ha iniziato un percorso di recupero. Molti di questi animali vengono accolti in rifugi dove ricevono assistenza e attenzione fino a trovare una nuova casa.

Le storie di rinascita che emergono dal lavoro quotidiano dei volontari dell’Enpa offrono oggi uno sguardo profondo sulla capacità di resilienza degli animali abbandonati e sulla dedizione di chi si prende cura di loro. Attraverso i percorsi di Tomy, un cane che ha dovuto lottare contro la diffidenza dopo anni di canile, e della coppia di gatti Garage e Cria, ora Lizzie e Bruce, emerge un quadro di trasformazione radicale che va ben oltre il semplice passaggio da una gabbia a una nuova casa. Il percorso di fiducia di Tomy: dalla solitudine del canile alla vita domestica. Nel giugno del 2018, un cane di cinque anni chiamato Tomy ha iniziato un lungo viaggio all’interno delle strutture dell’Enpa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dal canile al cuore: la miracolosa rinascita di Tomy e dei gatti Leggi anche: Canile urbano: l’adozione dei gatti diventa un’esperienza diretta per i cittadini Terracina, Sant’Antonio Abate al canile comunale: benedizione per cani e gatti in attesa di adozioneTerracina, 18 gennaio 2026 – Una mattinata diversa dal solito, carica di significato e partecipazione, quella vissuta ieri al canile comunale di...