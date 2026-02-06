Canile urbano | l’adozione dei gatti diventa un’esperienza diretta per i cittadini
Domenica mattina il piazzale davanti al Monumento al Marinaio a Brindisi si è animato di persone e di gatti. Alle 10.00, molti cittadini si sono avvicinati con l’intenzione di adottare, portando un po’ di vita e calore tra i gatti del canile urbano. L’evento ha coinvolto chi cerca un amico a quattro zampe e chi vuole contribuire a dare una possibilità in più agli animali senza famiglia.
**Un’esperienza diretta per i cittadini: il canile in piazza** Domenica 8 febbraio, alle ore 10.00, il piazzale antistante il Monumento al Marinaio a Brindisi si è riempito di rumore e di calore umano. Non era un evento sportivo né un raduno politico, bensì una manifestazione di solidarietà animale: l’iniziativa “Il canile va in città”, promossa da Brindisi Multiservizi Srl, con il supporto delle associazioni operanti nel canile e del Comune di Brindisi. Le famiglie hanno avuto la possibilità di conoscere i cani in cerca di una nuova vita, con un incontro diretto, senza filtri né distanza. È stato un momento di adozione responsabile, pensato per dare ai cuccioli e ai cani orfani un’opportunità reale, in un contesto urbano e accessibile.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Canile Urbano
Terracina, Sant’Antonio Abate al canile comunale: benedizione per cani e gatti in attesa di adozione
Ieri a Terracina si è svolta la tradizionale benedizione degli animali presso il canile comunale in occasione della festa di Sant’Antonio Abate.
"A Natale una scelta che resta": il Comune di Manfredonia promuove l’adozione dei cani del canile
Ultime notizie su Canile Urbano
Canile, appello alle adozioni 80 ospiti sono anzianiAppello accorato dal canile di Lerchi, dove 120 cani attendono una famiglia. Ottanta di questi sono i nonni del rifugio, tutti sopra i dieci anni. Le volontarie lanciano così le adozioni del cuore ... teletruria.it
Canile, via all’open day a Monte Contessa: Corsi sull’adozione e lotta all’abbandonoGenova – Una sfilata di cani, attività di mobility e incontri con gli educatori cinofili: sono alcune delle attività che scandiranno la giornata dell’open day del canile municipale di Monte Contessa, ... ilsecoloxix.it
Canile di Foggia - A Largo Raggio Meravigliosi simil maremmani cercano casa JIMMY e DENISE 2 anni e mezzo Inizialmente timorosi. Non abituati all' ambiente urbano Buoni, affettuosi, compatibili con altri cani Chippati, vaccinati. Lei sterilizzata Per info 389 facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.