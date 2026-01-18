Terracina Sant’Antonio Abate al canile comunale | benedizione per cani e gatti in attesa di adozione

Ieri a Terracina si è svolta la tradizionale benedizione degli animali presso il canile comunale in occasione della festa di Sant’Antonio Abate. L’evento ha coinvolto cani e gatti in attesa di adozione, offrendo un momento di riflessione e attenzione per il benessere degli animali ospitati. La cerimonia ha rafforzato il legame tra la comunità e gli animali, sottolineando l’importanza di tutelare e rispettare gli animali domestici.

Terracina, 18 gennaio 2026 – Una mattinata diversa dal solito, carica di significato e partecipazione, quella vissuta ieri al canile comunale di Terracina, in occasione della ricorrenza di Sant’Antonio Abate, tradizionalmente legata alla benedizione degli animali. Nel canile di via delle Industrie, don Luigi Venditti, parroco della Chiesa del Santissimo Salvatore, ha impartito la benedizione a tutti i cani e gatti ospiti della struttura, rinnovando un appuntamento che per il secondo anno consecutivo ha coinvolto volontari, cittadini e istituzioni. Alla cerimonia erano presenti anche il sindaco di Terracina Francesco Giannetti e l’ assessore alla Tutela degli animali Nicoletta Rossi, a testimonianza dell’attenzione dell’amministrazione comunale verso il tema del benessere animale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Festa Sant’Antonio Abate: celebrazione messa, benedizione animali e pettolata con musica

Il 17 gennaio 2026, a Mesagne, la Parrocchia Santuario Mater Domini celebra la Festa di Sant’Antonio Abate, patrono degli animali. L’evento prevede una messa, la benedizione degli animali e una pettolata accompagnata dalla musica. Questa tradizione, radicata nel tempo, rappresenta un momento di condivisione e rispetto per gli animali e la comunità locale.

Arrone celebra Sant’Antonio Abate con la tradizionale benedizione degli animali

Arrone rinnova ogni anno la tradizione della festa di Sant’Antonio Abate, un momento importante per la comunità locale. La celebrazione, caratterizzata dalla benedizione degli animali, rappresenta un appuntamento radicato nel tempo e nella cultura del territorio, mantenendo vivo il legame tra cittadini e tradizioni. Un’occasione di condivisione e rispetto per le pratiche che attraversano generazioni.

