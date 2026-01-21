Raccolta rifiuti bye bye porta a porta | cassonetti intelligenti in arrivo in altre zone della città

A partire da lunedì 26 gennaio, alcune zone della città adotteranno un nuovo sistema di raccolta rifiuti, sostituendo il porta a porta con cassonetti intelligenti. Questa modifica mira a migliorare la gestione dei rifiuti urbani, offrendo un metodo più efficiente e sostenibile. La transizione interessa specifiche aree del territorio comunale, per un servizio più efficace e rispettoso dell’ambiente.

"Il nuovo modello di raccolta con cassonetti intelligenti - dichiara Giulia Gambini, assessore all'Ambiente del Comune di Pisa - già avviato in altre aree della città, viene progressivamente esteso anche a nuove zone, sostituendo il sistema porta a porta e confermando l’impegno dell’amministrazione comunale per una gestione dei rifiuti più sostenibile ed efficiente. Come nelle precedenti attivazioni, il Comune ha accompagnato l’avvio del servizio con attività informative dedicate tra fine ottobre e novembre e la consegna capillare delle tessere agli utenti della zona regolarmente iscritti alla TARI; l’avvio del nuovo servizio sarà accompagnato da una fase iniziale di supporto, monitoraggio e controllo delle aree interessate.🔗 Leggi su Pisatoday.it

In arrivo i calendari della raccolta porta a porta nelle zone extraurbane di RiminiA partire da lunedì 5 gennaio, sarà avviata la distribuzione dei calendari della raccolta porta a porta nelle zone extraurbane di Rimini.

In arrivo i calendari della raccolta porta a porta nelle zone extraurbane di San Giovanni e Poggio-TorrianaDal 12 gennaio, sarà avviata la distribuzione dei calendari della raccolta porta a porta nelle zone extraurbane di San Giovanni in Marignano e Poggio-Torriana.

Nuovo sistema di raccolta differenziata in alcune zone di Catania. Prevede la raccolta dei rifiuti in punti mobili e per tutti i giorni della settimana per favorire le attività commerciali - facebook.com facebook