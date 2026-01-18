L' omicidio Adorno le minacce di Grassonelli e le paure del sicario pentito | la settimana di Dossier

Questa settimana, Porto Empedocle ha rivissuto momenti chiave della propria storia criminale, ripercorrendo eventi come l’omicidio di Giuseppe Adorno, le minacce di Grassonelli e le testimonianze del pentito. Un quadro che ricostruisce un passato difficile, segnato da episodi di violenza e minacce, e che rende ancora attuale il filo delle indagini e delle paure che hanno coinvolto la comunità locale.

Porto Empedocle, negli ultimi giorni, è tornata indietro nel 2009: a quando scomparve Giuseppe Adorno, a quando fu ritrovato morto, all'arresto di Giuseppe De Rubeis e poi alla notizia della sua condanna. A riportare alla mente un periodo che sembrava appartenere al passato è stato l'arresto del quarantaduenne Giuseppe Grassonelli, finito in carcere con l'accusa di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Concetta Rizzo, per Dossier, ha ricostruito i dettagli delle intercettazioni e i retroscena dell'inchiesta dei carabinieri e della Dda di Palermo. "Ti faccio fare una bella foto": Grassonelli - stando all'inchiesta - minacciava con telefonate e messaggi whatsapp il sicario infedele, l'uomo che ha fatto un passo indietro, mandando in fumo il piano omicidiario e che doveva restituire 6 mila dei 20 ricevuti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

