Relazioni copia-incolla i bandi cuciti su misura | l' inchiesta all' università di Palermo e il ruolo degli agrigentini coinvolti

Un’indagine condotta presso un ateneo siciliano ha portato alla luce sospetti di manipolazione nelle procedure di gara. Secondo quanto emerso, una persona avrebbe predisposto i verbali con i nomi dei vincitori prima che si svolgessero le selezioni, seguendo indicazioni precise. L'inchiesta coinvolge anche alcuni individui provenienti dalla provincia di Agrigento, collegati alle attività di preparazione dei documenti e alla gestione delle procedure.

Una avrebbe manipolato le procedure di gara: prima ancora che si facesse la selezione, su precise indicazioni, preparava i verbali con i nomi dei vincitori. L'altra, facendo copia e incolla e citando riunioni alle quali non avrebbe mai partecipato, avrebbe falsificato delle relazioni scientifiche. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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