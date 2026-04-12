Daddy' s Pride | la marcia dei papà separati al Circo Massimo

A Roma si è svolta una nuova manifestazione dei papà separati, questa volta al Circo Massimo. La protesta, ormai tradizionale, richiama l’attenzione sul tema delle separazioni familiari e sul diritto dei figli di mantenere un rapporto con entrambi i genitori. La marcia coinvolge uomini che chiedono attenzione e rispetto per le loro esigenze e per quelle dei figli. La manifestazione si ripete nel tempo, attirando l’interesse di chi si occupa di questioni familiari e legali.

La Capitale torna a protestare con una manifestazione che, anno dopo anno, continua a interrogare la coscienza pubblica sul tema delle separazioni familiari e del diritto dei figli a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori. E' la mission dei tanti papà separati che si sono riuniti quest'oggi alla 28esima edizione del "Daddy's Pride" per chiedere un pieno riconoscimento della bigenitorialità. Dalle 14 alle 18, nell'area che collega il Circo Massimo al Colosseo, decine di partecipanti hanno preso parte alla manifestazione pacifica promossa da associazioni e gruppi attivi sul tema dei diritti genitoriali. Un'iniziativa che non...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Daddy's Pride: la marcia dei papà separati al Circo Massimo Leggi anche: L'Arca di Loré arriva a settembre a Roma e raddoppia con JOVA AL MASSIMO, al Circo Massimo. La prima data è già sold out Leggi anche: Jovanotti raddoppia al Circo Massimo. Apre oggi una seconda data di “Jova al Massimo” il 13 settembre 2026