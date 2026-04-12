Da giugno a ottobre più di 70 appuntamenti nell’estate prolungata di Ardesio

Da aprile a ottobre, Ardesio ha ospitato più di 70 eventi distribuiti su tutto il territorio, offrendo un calendario ricco di iniziative per diverse fasce di pubblico. La località, riconosciuta come Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, si prepara a proseguire questa estate lunga con ulteriori appuntamenti e un’accoglienza migliorata, puntando a coinvolgere residenti e visitatori.

Con oltre 70 eventi proposti su tutto il territorio da aprile a ottobre, Ardesio – paese Bandiera Arancione del Touring Club Italiano – si prepara a una nuova intensa stagione con iniziative pensate per tutti e un’accoglienza sempre più strutturata. Sabato mattina, 11 aprile, nella sala consiliare del municipio il Comune e Vivi Ardesio hanno presentato la programmazione ideata per i prossimi mesi: feste patronali e della tradizione, concerti e spettacoli dal vivo, festival di artisti di strada, della musica e del cinema, incontri con il teatro, proiezioni, rassegna enogastronomica e sagre, visite guidate, raduni, iniziative per famiglie e molto altro.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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