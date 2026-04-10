Una napoletana conquista Parigi

Una cittadina napoletana ha preso parte a un evento culturale a Parigi, che si è svolto mercoledì 8 aprile presso la Filmoteca del Quartiere Latino, in occasione del World Art Day International Forum. L’appuntamento, dedicato al dibattito internazionale sul ruolo dell’arte, ha riunito diverse personalità provenienti da vari paesi. La partecipazione di questa rappresentante italiana ha attirato l’attenzione sul suo contributo nel contesto della discussione.

C’è di che essere orgogliosi, non solo in quanto italiani, ma in quanto napoletani. Mercoledì 8 aprile, alla prestigiosa Filmoteca del Quartiere Latino di Parigi, in occasione del World Art Day International Forum, spazio di dibattito internazionale annuale volto a esplorare la funzione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it L?arte napoletana a Parigi: una gigantografia di Maradona a due passi dalla Torre EiffelDa qualche giorno, in una piccola e colorata via di Parigi, a pochi passi dall’iconica Torre Eiffel, c’è qualcosa che lega la capitale francese a... Una chef napoletana conquista i palati e vince la finale del Festival del brodetto: tutti i premiatiAssunta Pacifico, chef del popolare ristorante “La figlia d'o marinaro”, ha sbaragliato la concorrenza con "O pignatiello" nella manifestazione che... PIZZA vs PARIGINABasta che è NAPOLETANA! #cianoparigine #ènacapat #food Argomenti più discussi: Una napoletana conquista Parigi; Vacanze di Pasqua 2026: Roma guida la top 30 delle destinazioni degli italiani; Rubini in scena con Piccinni e Gluck, una corona per due; Traffico di rifiuti internazionali, anche l’assessora Pecoraro ha incontrato la Commissione. Parigi val bene una funivia. Almeno per gli abitanti della Val-de-Marne, estrema periferia sud-est della capitale francese, che dal 13 dicembre convivono con un’opera che ha rivoluzionato la mobilità: la Câble C1, una funivia che in poco più di tre mesi ha già t - facebook.com facebook Van der Poel pronto per la Parigi-Roubaix: riuscirà a battere il campione del mondo #Cycling #Ciclismo #ParisRoubaix x.com