Atletica Furlani conquista Parigi | primato mondiale stagionale

Mattia Furlani è protagonista di un debutto da sogno a Parigi: grande salto e primato del mondo in stagione per l’atleta laziale Dal sogno alla realtà il passaggio sembra essere piuttosto breve per Mattia Furlani. Nella cornice di Parigi, all’AccorArena, i colori italiani sventolano per un salto straordinario, proprio quello del campione laziale. Ma andiamo con ordine. Oggi era in programma una tappa del World Indoor Tour, livello silver, seconda per importanza per l’atletica in sala, proprio nella capitale francese e le cose sono andate decisamente bene per Furlani. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

Atletica: debutto tra i big per Doualla, il 25 gennaio a Parigi con FurlaniIl 25 gennaio a Parigi, Kelly Doualla farà il suo debutto tra i grandi nell’atletica, portando avanti il percorso di crescita della nuova generazione azzurra.

