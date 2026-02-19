Viaggio nel Romanticismo con Pastorino alla chiesa metodista

Il concerto di Pastorino alla chiesa metodista di via Da Passano nasce dall’interesse di portare il Romanticismo tra i cittadini. L’artista eseguirà pezzi di grandi compositori come Chopin e Schumann, coinvolgendo il pubblico con melodie emozionanti. La scelta della location intima mira a creare un’atmosfera speciale per ascoltare musica dal vivo. L’evento si inserisce nella rassegna ‘Musica in Città’, che ogni settimana invita appassionati a scoprire nuovi interpreti. La porta sarà aperta domani alle 17 e l’ingresso è gratuito.

La rassegna 'Musica in Città' propone un nuovo appuntamento alla Chiesa Metodista in via Da Passano: domani, alle 17.30, il recital pianistico di Christian Pastorino accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso alcune tra le pagine più intense del Romanticismo europeo. L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti, secondo una formula che negli anni ha consolidato un pubblico attento e partecipe. Il programma si apre con la Sonata n. 23 in fa minore op. 57 'Appassionata' di Ludwig van Beethoven, vertice assoluto del repertorio pianistico: l'Allegro assai iniziale sprigiona un'energia drammatica e inquieta, l'Andante con moto sospende il discorso in una dimensione meditativa, mentre l'Allegro ma non troppo finale esplode in un turbine di tensione e slancio.