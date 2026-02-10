Oltre il Romanticismo concerto sinfonico al teatro Tosti di Ortona
Questa domenica, il teatro Tosti di Ortona apre le porte alle 17.30 per il concerto “Oltre il Romanticismo”. L’Orchestra Sinfonica Tosti, guidata dal Maestro Paolo Angelucci, propone un appuntamento della sua quinta stagione. La serata promette un programma diverso dal solito, con musica che va oltre il Romanticismo, e tanti appassionati sono già in fila per ascoltare le esecuzioni dal vivo.
Domenica 15 febbraio, alle ore 17.30, il teatro F. P. Tosti di Ortona ospita il concerto "Oltre il Romanticismo", appuntamento della quinta stagione concertistica dell'Orchestra Sinfonica Tosti, diretta dal Maestro Paolo Angelucci.Il programma propone un percorso musicale che affianca grandi.
