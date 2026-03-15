Bergamo a Cuneo | sfida decisiva per la Challenge Cup

Domenica 15 marzo alle 17:00 si gioca a Cuneo una partita tra il Volley Bergamo 1991 e la squadra locale. È l’inizio della fase decisiva della Challenge Cup per la squadra bergamasca. La sfida si disputa in un impianto di Cuneo e rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni coinvolte nel torneo.

La sfida di domenica 15 marzo alle 17:00 a Cuneo segna l’inizio della corsa alla Challenge Cup per il Volley Bergamo 1991. Le rossoblù, dopo aver chiuso i quarti di finale dei playoff Scudetto contro Scandicci, si concentrano ora su un nuovo obiettivo europeo che richiede sei partite decisive. Questa trasferta piemontese non è solo una gara, ma il primo tassello fondamentale per accedere alla finale e conquistare un posto nelle competizioni internazionali della stagione 202627. Il percorso si apre con uno scontro diretto contro il Cuneo Granda Volley, squadra che potrà contare sul sostegno del pubblico di casa e su un gioco offensivo ritmato. Per la formazione bergamasca guidata da Marcello Cervellin, la priorità è mantenere l’intensità mostrata in tutta la stagione e sfruttare i progressi recenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bergamo a Cuneo: sfida decisiva per la Challenge Cup Articoli correlati Leggi anche: Bergamo può sognare l’Europa: a Cuneo prima sfida dei playoff di Challenge Cup Leggi anche: Volley Bergamo 1991, la caccia alla Challenge Cup inizia in trasferta a Cuneo Contenuti utili per approfondire Bergamo a Cuneo sfida decisiva per la... Temi più discussi: Bergamo può sognare l’Europa: a Cuneo prima sfida dei playoff di Challenge Cup; Volley Bergamo 1991, la caccia alla Challenge Cup inizia in trasferta a Cuneo; Playoff Challenge Serie A1 Tigotà – Cuneo si ripete, 0-3 di spessore contro San Giovanni; Volley, la Honda Cuneo in campo domenica a Cervia. Bergamo può sognare l’Europa: a Cuneo prima sfida dei playoff di Challenge CupVOLLEY. Domenica 15 marzo alle 17 in Piemonte le rossoblù si tuffano nell’ultima competizione stagionale col primo confronto nel girone B. ll ds Bertini: «Sfruttiamo i progressi dell’ultimo periodo». ecodibergamo.it Volley Bergamo 1991, la caccia alla Challenge Cup inizia in trasferta a CuneoSei partite per conquistare il girone e andare a giocarsi la finale, partendo dalla sfida in Piemonte ... bergamonews.it Lega Pallavolo Serie A Femminile. . Guarda ora la sfida tra Megabox Ond. Savio Vallefoglia e Omag-Mt San Giovanni In M.No, seconda giornata del LVF Playoff Challenge Cup Serie A1, Girone B facebook Vallefoglia VS S.G. Marignano | LVF Playoff Challenge Cup Serie A1, Pool B - G2 x.com/i/broadcasts/1… x.com