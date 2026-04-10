Napoli al Plebiscito la Polizia festeggia i suoi 174 anni | Noi vicini alle persone

A Napoli, in piazza del Plebiscito, si è svolta una cerimonia per celebrare i 174 anni dalla fondazione della Polizia di Stato. La manifestazione ha visto la partecipazione degli agenti, che si sono riuniti nella storica piazza nel cuore della città. La celebrazione ha coinvolto diverse attività e momenti di commemorazione, con la presenza di rappresentanti delle forze dell’ordine e cittadini.

Si è scelta la più bella cornice della città, piazza del Plebiscito, per festeggiare i 174 anni dalla fondazione della Polizia di Stato. «Abbiamo voluto fortemente questa festa in piazza del Plebiscito e che assumesse una sua centralità - dice il questore Maurizio Agricola - Il mio intervento ha voluto toccare gli aspetti positivi della città di Napoli ed il rapporto profondo tra Napoli e la polizia di Stato». L’intervento Davanti alle più alte cariche istituzionali e religiose, Agricola evidenzia con soddisfazione che il numero dei reati predatori è in calo e «c’è un contesto di sicurezza», senza tuttavia nascondere le preoccupazioni per... 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, al Plebiscito la Polizia festeggia i suoi 174 anni: «Noi vicini alle persone» Poliziotti eroi, tutti i premiati alla Festa in piazza del Plebiscito per i 174 anni della Polizia di StatoLa Festa per i 174 anni dalla fondazione della Polizia di Stato è stata l'occasione per fare il punto sulla lotta alla criminalità a Napoli e anche... La Polizia di Stato e i suoi 174 anni di storia il Questore Leuci punta sulla prevenzioneTempo di lettura: 3 minuti“Un leggero calo di indice di delituossità, ma è fondamentale la prevenzione”. Temi più discussi: Vedi Napoli e poi Mangia. Ecco gli appuntamenti dal 3 al 6 aprile; Giornate Azzurre - Napoli, 28 marzo – 1° aprile 2026; Minori a Napoli, ancora spari vicino al Plebiscito: Ferito sedicenne; Polizia, domani a Napoli la cerimonia del 174esimo anniversario della Fondazione al Plebiscito. Napoli, al Plebiscito la Polizia festeggia i suoi 174 anni: «Noi vicini alle persone»Si è scelta la più bella cornice della città, piazza del Plebiscito, per festeggiare i 174 anni dalla fondazione della Polizia di Stato. «Abbiamo voluto ... ilmattino.it Piazza Plebiscito gremita per la festa della PoliziaNAPOLI. Si sono aperte con la deposizione di una corona d'alloro al sacrario ai caduti le celebrazioni a Napoli per il 174° anniversario della Polizia di Stato. Nella sede della Questura, in via ... ilroma.net L’ex capitano del Napoli cambia squadra: è fatta https://tinyurl.com/3ukzx986 - facebook.com facebook Un tifoso del Napoli a Conte: "Se vogliono questo Scudetto devono strapparcelo". E il tecnico approva x.com