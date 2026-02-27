Scarpe di moda a prezzo basso ma è una truffa | due denunciati

Due persone sono state denunciate dai Carabinieri di Lauro per aver venduto scarpe di moda a prezzi molto bassi, ma si sospetta che si tratti di una truffa. Le indagini hanno portato all’identificazione dei due giovani, che ora dovranno rispondere delle accuse a loro carico. La vicenda riguarda la commercializzazione di prodotti che avrebbero ingannato i clienti con promesse irrealizzabili.

I Carabinieri della Stazione di Lauro hanno denunciato alla competente Autorità giudiziaria due 30enni della provincia di Barletta per “truffa”. Nella circostanza, una donna del posto, volendo acquistare scarpe di moda, è stata attratta da un’offerta pubblicata su un noto sito di annunci, effettuando il pagamento di 60 euro. Ricevuta la somma pattuita, il proponente non ha consegnato la merce e si è reso irreperibile. Attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad identificare i due complici che, alla luce delle evidenze emerse, sono stati deferito in stato di libertà per il reato di truffa. Si ricordano ancora una volta gli utili consigli diffusi con l’iniziativa “Difenditi dalle truffe”, del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

