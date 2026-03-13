God Save the… Corgi | il cane simbolo della monarchia britannica rischia di diventare una razza proibita

Il Welsh Corgi, noto come simbolo della monarchia britannica, sta affrontando un possibile divieto di mantenimento. La razza, spesso associata alle cerimonie ufficiali e alle immagini della regalità, potrebbe essere inserita tra quelle soggette a restrizioni. La questione ha attirato l’attenzione di molti, che seguono da vicino gli sviluppi legali e le decisioni delle autorità competenti.

Pochi cani nel mondo evocano immagini di regge, corone e cerimonie reali come i Welsh Corgi. Con le loro piccole zampe e il caratteristico portamento elegante, hanno accompagnato la Regina Elisabetta II d’Inghilterra tra i corridoi di Buckingham Palace, nei prati di Balmoral e persino al funerale della sovrana, diventando simboli viventi della monarchia britannica. Ma quello che fino a pochi anni fa sembrava un legame incrollabile tra la Corona e la sua razza preferita, oggi potrebbe affrontare una svolta inaspettata. Secondo alcune stime riportate dal The Times, i Welsh Corgi sono tra le 67 razze che rischiano di essere escluse dalla riproduzione nel Regno Unito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “God Save the… Corgi”: il cane simbolo della monarchia britannica rischia di diventare una razza proibita Articoli correlati Il corgi, il cane preferito della Regina Elisabetta, è in pericolo nel Regno UnitoL’immagine della Regina Elisabetta circondata dai suoi inseparabili corgi è una delle più iconiche della monarchia britannica. Nel corso degli anni, lo stile di Kate Middleton ha seguito un’evoluzione coerente con il suo ruolo all’interno della monarchia britannicaL’evoluzione dei look della principessa dimostra come la moda possa accompagnare il tempo, riflettendo ruolo, maturità e identità senza mai perdere...