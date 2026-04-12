A Guanabo, comunità costiera a circa 25 chilometri dall’Avana, la vita quotidiana è caratterizzata da frequenti interruzioni dell’energia elettrica. Recentemente, alcuni volontari italiani sono intervenuti portando dispositivi e supporto per fornire energia a questa zona, duramente colpita dalla mancanza di corrente. La situazione si ripete spesso, lasciando la popolazione senza luce e senza possibilità di alimentare apparecchi essenziali.

A Guanabo, una comunità costiera situata a 25 chilometri dall’Avana, la realtà quotidiana è segnata da un severo razionamento energetico che colpisce duramente la popolazione. Questa crisi è scaturita dalle misure adottate dall’amministrazione Trump, le quali, oltre al blocco economico e petrolifero, hanno innescato una paralisi energetica su scala nazionale. In questo scenario, alcuni cittadini italiani sono giunti con un volo diretto da Milano Malpensa per consegnare materiale sanitario al Policlinico Mario Munez e indumenti alla comunità Sin Amparo Familiar, composta da giovani in situazioni familiari complesse. La gestione della crisi energetica tra aiuti umanitari e nuove rotte commerciali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cuba nel buio: volontari italiani portano luce a Guanabo

A Cuba altro blackout e 10 milioni di persone al buio, cosa succede e perché l'isola resta senza lucePer la seconda volta in una settimana, e per la settima volta in 18 mesi, Cuba è rimasta al buio.

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