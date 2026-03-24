A Cuba è buio totale 12 ore senza luce e ospedali vicini al collasso | il racconto dalla Flotilla sull’isola

Fiodor Verzola si trova a Cuba per portare farmaci e aiuti umanitari. Nella sua testimonianza a Fanpage.it spiega quali sono le conseguenze dei blackout che stanno mettendo in ginocchio famiglie e ospedali: "È una crisi umanitaria senza precedenti. Rimaste solo città fantasma". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Cuba sull’orlo del collasso: senza il petrolio di Maduro l’economia dell’isola rischia il blackout totaleLa cattura di Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti mette in crisi il fragile equilibrio economico cubano.

Cuba tratta con Trump e intanto resta al buio: blackout totale sull'isola per il blocco petroliferoL'intera isola di Cuba è rimasta senza corrente, ha annunciato la compagnia elettrica statale.

Una raccolta di contenuti su A Cuba è buio totale 12 ore senza luce...

Temi più discussi: Perché a Cuba si vive al buio nonostante il ritorno dell'elettricità (la fotogallery); Cuba è precipitata nel buio: i blackout catturati dalle immagini satellitari. Manca l'acqua potabile, la spazzatura inonda le strade; Cuba sprofonda nel buio, tra embargo e castristi muore anche la speranza; Cuba nel buio totale: blackout nell'intera isola per guasti alla rete elettrica.

A Cuba altro blackout e 10 milioni di persone al buio, cosa succede e perché l'isola resta senza luceA Cuba nuovo blackout a causa del blocco dell'importazione di carburante imposto da Donald Trump: oltre che energetica la crisi è anche umanitaria ... virgilio.it

Blackout a Cuba, a L’Avana diverse zone restano ancora al buioResta ancora difficile la situazione a Cuba anche oltre 30 ore dopo il blackout provocato dal collasso del sistema elettrico nazionale. Alcune zone de L'Avana ... lapresse.it

La piccola Cuba - foto di Michele Ammirata facebook

#Cuba, niente lampioni, niente semafori: L'Avana è stata colpita da un altro #blackout a livello nazionale, il secondo in meno di una settimana, mentre la rete elettrica è in difficoltà a causa del blocco petrolifero #Usa x.com