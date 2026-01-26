Croce Rossa a ponente il nuovo corso per volontari

Il comitato di Genova Ponente della Croce Rossa avvia un nuovo corso di formazione per aspiranti volontari. L’iniziativa è rivolta a tutta la cittadinanza e mira a fornire le competenze necessarie per partecipare attivamente alle attività di assistenza e supporto. Il percorso rappresenta un’opportunità per contribuire alla comunità e approfondire la conoscenza dei principi fondamentali dell’organizzazione.

Il comitato Genova Ponente della Croce Rossa avvia un nuovo corso di accesso per aspiranti volontari, aperto a tutta la cittadinanza. Le lezioni inizieranno lunedì 9 febbraio alle 20,30 presso la sede di Voltri, in via Camozzini 61 r, e saranno il primo passo per entrare a far parte della realtà umanitaria. Non servono competenze specifiche né esperienze pregresse: ciò che conta è la volontà di aiutare. Il corso è aperto a chiunque. Per iscriversi è sufficiente registrarsi sulla piattaforma ufficiale Gaia.cri.it e seguire i passaggi indicati per l’adesione.🔗 Leggi su Genovatoday.it Approfondimenti su croce rossa Croce Rossa. Nuovo corso per volontari Sono ancora aperte le iscrizioni per il nuovo corso di formazione volontari della Croce Rossa a La Spezia. Croce Rossa di Gualdo Tadino. Riparte il corso per volontari Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Protezione civile, l’assessore Ferrante in visita alle associazioni del Ponente; Voltri, autocarro finisce in una scarpata: autista grave in ospedale; Morto Mario Bianchi, ex presidente del municipio Medio Ponente; Camion finisce in una scarpata sulle alture di Voltri: autista in codice rosso. Parcheggio di viale della Croce Rossa, iniziati i lavori: 208 nuovi posti gratuiti e collegamento con il centroPosata questa mattina la prima pietra del nuovo parcheggio di viale della Croce Rossa, infrastruttura considerata strategica per migliorare la mobilità cittadina e l’accessibilità al centro storico de ... laquilablog.it Parcheggio di viale della Croce Rossa, posata la prima pietra: 208 nuovi posti autoL'Aquila. Parcheggio di viale della Croce Rossa, posata la prima pietra: 208 nuovi posti auto e impianto di risalita meccanizzato ... abruzzolive.it Il manfredoniano Raffaele Di Sabato è il nuovo presidente della Croce Rossa Italiana – Regione Puglia. L’annuncio è arrivato oggi, 25 gennaio 2026, presso la sede regionale della CRI. Avvocato e volontario del Comitato di Manfredonia, Raffaele Di Sabato - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.